Nato: “Putin vuole più guerra”. Zelensky: “Ucraina risponderà” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il presidente Putin non si prepara alla pace, ma a più guerra”. E’ il monito del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha evidenziato la necessità di un sostegno a lungo termine all’Ucraina in una guerra destinata a protrarsi. Intervistato dal Guardian, Stoltenberg ha avvertito che il presidente della Russia è intenzioNato a proseguire il conflitto, sta aumentando la produzione militare industriale e si rivolge “a regimi autoritari come l’Iran o la Corea del Nord, o altri, per cercare di ottenere più armi”. Per questo motivo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri stati devono prepararsi per sostenere a lungo l’Ucraina con armi, munizioni e pezzi di ricambio. “Questa è una guerra di attrito”, parliamo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il presidentenon si prepara alla pace, ma a più”. E’ il monito del segretario generale della, Jens Stoltenberg, che ha evidenziato la necessità di un sostegno a lungo termine all’in unadestinata a protrarsi. Intervistato dal Guardian, Stoltenberg ha avvertito che il presidente della Russia è intenzioa proseguire il conflitto, sta aumentando la produzione militare industriale e si rivolge “a regimi autoritari come l’Iran o la Corea del Nord, o altri, per cercare di ottenere più armi”. Per questo motivo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri stati devono prepararsi per sostenere a lungo l’con armi, munizioni e pezzi di ricambio. “Questa è unadi attrito”, parliamo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Bompiani: “USA e NATO vogliono la guerra, Putin vuole fermarla. Gli ucraini non vogliono combattere è Zelensky che… - putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - ladyonorato : Ora si da anche la colpa dei naufragi dei migranti a #Putin. Così magari interviene la Nato e risolve tutto… non so… - Lucia23670081 : RT @Bluefidel47: Putin accusato dal tribunale dell'Aia per crimini contro l'umanità. Sapevate che USA e NATO non aderiscono e riconoscono… - Intheskyatnight : RT @World24New: La presunta superiorità morale dell'Occidente è la più grande menzogna della storia... guardiamo in faccia la realtà ... pr… -