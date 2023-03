Meloni-Macron, primo faccia a faccia ufficiale al Consiglio europeo (Di giovedì 23 marzo 2023) È la prima volta che i due si vedono, da soli, da quando la premier si è insediata a Palazzo Chigi. Il lavoro di ricucitura fra i due Stati e le ragioni di un disgelo dopo mesi di incomprensioni Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) È la prima volta che i due si vedono, da soli, da quando la premier si è insediata a Palazzo Chigi. Il lavoro di ricucitura fra i due Stati e le ragioni di un disgelo dopo mesi di incomprensioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Meloni-Macron, primo faccia a faccia ufficiale al Consiglio europeo #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - RossanoFaltoni : RT @ProItalia_org: #Macron dice che porterà avanti la riforma delle pensioni nonostante questa sia odiata dal popolo. La #Meloni si esprime… - Claud9Desanctis : @marcomenicali @dariodangelo91 Questo è troppo da capire per qualcuno. In italia avrebbero gridato al fascismo in 0… - Giovann39016324 : RT @ProItalia_org: #Macron dice che porterà avanti la riforma delle pensioni nonostante questa sia odiata dal popolo. La #Meloni si esprime… - MaroneLoredana : RT @CristinaMolendi: @fvtsQK7bvTo6Viv @CarloCalenda No. Io sono liberale. Non vado dai populisti. Populisti sono quelli neri ma anche quell… -