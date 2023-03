L’Italia debutta con la nuova maglia: novità per la sfida all’Inghilterra (Di giovedì 23 marzo 2023) L’inizio del 2023 è stato un momento storico anche per il “vestiario” della nostra Nazionale. Dopo decenni i nostri calciatori tornano a indossare maglie Adidas, lasciando la grande avversaria, l’altra azienda tedesca, Puma. Non è una prima volta per noi, anzi fu proprio Adidas il primo nostro brand ufficiale nel 1974, quando sono iniziate le sponsorizzazioni tecniche delle squadre Nazionali. A ben vedere però le maglie della spedizione a Germania ’74 non sembrano riportare i classici elementi Adidas, né il fiore né le tre strisce simbolo dell’azienda, mentre le stesse strisce si vedevano sui calzettoni, così come il logo ma solo sull’abbigliamento tecnico della Nazionale di Valcareggi. Abbiamo vestito Adidas anche per Argentina 1978, mentre da quel momento in poi fu scelta la francese Le Coq Sportif, brand con il quale abbiamo vinto in Spagna nel 1982. Si sono poi succedute altre ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) L’inizio del 2023 è stato un momento storico anche per il “vestiario” della nostra Nazionale. Dopo decenni i nostri calciatori tornano a indossare maglie Adidas, lasciando la grande avversaria, l’altra azienda tedesca, Puma. Non è una prima volta per noi, anzi fu proprio Adidas il primo nostro brand ufficiale nel 1974, quando sono iniziate le sponsorizzazioni tecniche delle squadre Nazionali. A ben vedere però le maglie della spedizione a Germania ’74 non sembrano riportare i classici elementi Adidas, né il fiore né le tre strisce simbolo dell’azienda, mentre le stesse strisce si vedevano sui calzettoni, così come il logo ma solo sull’abbigliamento tecnico della Nazionale di Valcareggi. Abbiamo vestito Adidas anche per Argentina 1978, mentre da quel momento in poi fu scelta la francese Le Coq Sportif, brand con il quale abbiamo vinto in Spagna nel 1982. Si sono poi succedute altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mobileworld_it : Amazon Luna debutta in Europa, ma per l'Italia ci sarà da aspettare - smartworld_it : Amazon Luna debutta in Europa, ma per l'Italia ci sarà da aspettare - L_Imbranauta : RT @Don_Friedkin: 3/18 Prima, uno sguardo al curriculum. Dopo una non esaltante carriera da calciatore e molti anni di gavetta, Mourinho n… - infoitsport : Ginnastica ritmica, l’Italia debutta in Coppa del Mondo: super sfida ad Atene - NaniPuffo : RT @gianluigidellac: @ASparaciari @NaniPuffo Tutti sistemati; il Presidente della Regione Liguria, una pacchia infinita , senza Problem… -

Italia - Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla in tv: in attacco debutta Retegui L'Italia è imbattuta con la nazionale dei Tre Leoni da sei partite, e in mezzo c'è la vittoria ai rigori nella finale di Wembley di Euro 2020 (per la statistica, è finita in pareggio, 1 - 1), poi c'è ... Amazon Fire TV oltre il traguardo dei 200 mln di dispositivi, e arrivano nuove TV ...televisori del gigante del commercio elettronico anche in Italia. ... in Germania e in Messico', scrive l'azienda. NUOVI MODELLI PER ... La Fire TV 2 Debutta la serie Fire TV 2 dalle diagonali piuttosto ... Debutta in Italia 'Lazarus', l'opera teatrale di David Bowie Debutta in Italia 'Lazarus', l'opera teatrale di David Bowie di Capital Web Poco prima della sua scomparsa David Bowie ha scritto Lazarus , un' opera rock teatrale che andrà in scena per la prima ... è imbattuta con la nazionale dei Tre Leoni da sei partite, e in mezzo c'è la vittoria ai rigori nella finale di Wembley di Euro 2020 (per la statistica, è finita in pareggio, 1 - 1), poi c'è ......televisori del gigante del commercio elettronico anche in. ... in Germania e in Messico', scrive'azienda. NUOVI MODELLI PER ... La Fire TV 2la serie Fire TV 2 dalle diagonali piuttosto ...in'Lazarus','opera teatrale di David Bowie di Capital Web Poco prima della sua scomparsa David Bowie ha scritto Lazarus , un' opera rock teatrale che andrà in scena per la prima ... Italia-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla in tv: in attacco debutta Retegui ilmessaggero.it