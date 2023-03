John Wick 4 (2023): l’epilogo frenetico glorifica il leggendario killer d’altri tempi (Di giovedì 23 marzo 2023) John Wick 4 (2023) è l'epilogo della saga dedicata al leggendario killer John Wick con il ritorno in grande stile di Keanu Reeves Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 23 marzo 2023)4 () è l'epilogo della saga dedicata alcon il ritorno in grande stile di Keanu Reeves Source

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - techprincess_it : John Wick 4: il debordante ritorno di Baba Yaga, fra azione e citazionismo - Blutarsky72 : RT @Blutarsky72: John Wick 4 è l'epilogo della saga con Keanu Reeves, iniziata per colpa di un cane e girata con maestria da un Chad, Chad… - TheWalkingRec : Qualche sempliciotto in preda a facili entusiasmi potrebbe dirvi che John Wick 4 è il miglior film mai realizzato. Ha ragione. - nicogroja : @00frenky00 Mai capito tutta 'sta gasanza per John Wick. -