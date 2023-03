"I figli non sono oggetti". La Cei ribadisce il no all'utero in affitto (Di giovedì 23 marzo 2023) I vescovi richiamano la posizione di Papa Francesco sul tema: "Mercifica le donne". Auspicata prudenza sulla registrazione dei figli delle coppie gay: "Preoccupa la propaganda" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) I vescovi richiamano la posizione di Papa Francesco sul tema: "Mercifica le donne". Auspicata prudenza sulla registrazione deidelle coppie gay: "Preoccupa la propaganda"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Figli come i pacchi Amazon. E c'è anche l'opzione 'soddisfatti o rimborsati'. L'utero in affitto è un crimine. Non… - elio_vito : Il Presidente della Regione, Zaia apre in Veneto un Centro ospedaliero per il cambio di sesso, il Sindaco leghista… - VanityFairIt : «Sono gay e voglio diventare padre, qui non posso farlo». Abbiamo intervistato @tommaso_zorzi all'indomani dello st… - lauraboldrini : La destra oscurantista prima si accanisce contro bambine e bambini delle coppie omogenitoriali. Ora, inserendo eme… - CDTV126 : @ASANISlMASA È giusto o sbagliato non lo so, è abbastanza soggettivo. Ci sono delle vie di mezzo, escludere a prio… -