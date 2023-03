Giaele De Donà fa il tifo per un vippone: ecco chi vorrebbe sul podio al GF Vip 7 (Di giovedì 23 marzo 2023) Giaele De Donà si è espressa su chi vorrebbe veder vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip Durante una chiacchierata ieri notte al Grande Fratello Vip Micol, Tavassi, Giaele De Donà e Onestini si sono ritrovati a commentare la lite di Luca con Oriana, ma non solo. Si è anche parlato del gioco facendo ipotesi sul vincitore. Giaele ha espresso la sua preferenza, chiarendo che vorrebbe vincere lei ma se ciò non dovesse accadere, sarebbe felice che vincesse Edoardo Tavassi. La vippona ha motivato la sua scelta: “Se a me venissero a dire chi volessi che vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro. Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023)Desi è espressa su chiveder vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip Durante una chiacchierata ieri notte al Grande Fratello Vip Micol, Tavassi,Dee Onestini si sono ritrovati a commentare la lite di Luca con Oriana, ma non solo. Si è anche parlato del gioco facendo ipotesi sul vincitore.ha espresso la sua preferenza, chiarendo chevincere lei ma se ciò non dovesse accadere, sarebbe felice che vincesse Edoardo Tavassi. La vippona ha motivato la sua scelta: “Se a me venissero a dire chi volessi che vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro. Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Giaele De Donà sorprende rivelando il nome di chi vorrebbe vincesse il programma La Vippona ha anche spi… - NowMyNews : Big Brother Vip, Giaele De Donà is the third finalist: Antonella Fiordelisi eliminated - GemmaGamberini : MA CHE STRANO! IL BUFFONE E'TRISTE OGGI PERCHE' NON HA RICEVUTO AEREO,TRISTE PERCHÉ È IN NOMINATION,BEH..LE CATTIVE… - vipdietroloshow : Oriana,Micol e Giaele sono le OMG del programma GF!!!?? #Oriana #micolincorvaia #giaele #finaliste #friends #girls… - veneto_ : RT @oggitreviso: Sofia Giaele De Donà di Vittorio Veneto finalista al Gfvip -