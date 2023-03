Esplode lo scandalo droga e vip in Rai: cos'è successo, tutto in poche ore (Di giovedì 23 marzo 2023) «Quella vera non esiste più, è diventata una forma di conformismo». Così Tinto Brass, intervistato dal Venerdì di Repubblica, parla della trasgressione. Il regista di La Chiave filosofeggia su un argomento una volta proibito anche al cinema che, invece, oggi arriva in tv ad ora di cena. E tanto conformismo - per usare le parole di Brass - si è visto in questi ultimi giorni nei programmi Rai, in particolare Rai Due. Perché, per citare Agatha Christie, se una coincidenza è una coincidenza e due coincidenze sono due, tre diventano una prova. Questo a proposito di alcune esternazioni private di Ornella Vanoni, Claudia Vanoni, Claudio Amendola e Carlo Calenda sulle droghe. I primi tre lo hanno fatto “confessandosi” con Francesca Fagnani nel programma Belve. Ha cominciato la cantante raccontando, per l'ennesima volta, la propria “passione” per le canne. «A un certo punto non dormivo più. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) «Quella vera non esiste più, è diventata una forma di conformismo». Così Tinto Brass, intervistato dal Venerdì di Repubblica, parla della trasgressione. Il regista di La Chiave filosofeggia su un argomento una volta proibito anche al cinema che, invece, oggi arriva in tv ad ora di cena. E tanto conformismo - per usare le parole di Brass - si è visto in questi ultimi giorni nei programmi Rai, in particolare Rai Due. Perché, per citare Agatha Christie, se una coincidenza è una coincidenza e due coincidenze sono due, tre diventano una prova. Questo a proposito di alcune esternazioni private di Ornella Vanoni, Claudia Vanoni, Claudio Amendola e Carlo Calenda sulle droghe. I primi tre lo hanno fatto “confessandosi” con Francesca Fagnani nel programma Belve. Ha cominciato la cantante raccontando, per l'ennesima volta, la propria “passione” per le canne. «A un certo punto non dormivo più. ...

