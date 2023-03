Scaroni all’Enel? Pronto a restare anche presidente del Milan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Paolo Scaroni è presidente del Milan da luglio 2018, cioé da quando il fondo americano Elliott ha riscattato il pegno sulle quote del club rossonero dopo che l’allora presidente e proprietario Yonghong Li non aveva saldato il prestito concessogli dal fondo. Scaroni, già presente nel CdA sotto la gestione cinese, è rimasto il numero uno L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Paolodelda luglio 2018, cioé da quando il fondo americano Elliott ha riscattato il pegno sulle quote del club rossonero dopo che l’allorae proprietario Yonghong Li non aveva saldato il prestito concessogli dal fondo., già presente nel CdA sotto la gestione cinese, è rimasto il numero uno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Scaroni all’Enel? Pronto a restare anche presidente del Milan: Paolo Scaroni è presidente del… - CalcioFinanza : Scaroni all’Enel? Pronto a restare anche presidente del Milan - sportli26181512 : Scaroni all'Enel? In caso di nomina resterà presidente del Milan: Scaroni all'Enel? In caso di nomina resterà presi… - Gazzetta_it : Scaroni all’Enel? In caso di nomina resterà presidente #Milan - Giornaleditalia : Nomine Enel: si consolida la doppietta Donnarumma-Scaroni. Il Presidente del Milan all’IGDI: “No comment” -

Scaroni all'Enel In caso di nomina resterà presidente del Milan Scaroni è rimasto al vertice con RedBird e ci resterà ancora: avrà sempre tempo per il Milan anche ... il nuovo governo lo rivorrebbe in Enel, stavolta seduto sulla poltrona più importante, quella di ... Nelle partecipate i risultati non valgono la promozione Scaroni vuole tornare in Eni dopo i contratti disastrosi con ... per esempio dei big dell'energia che rinnovano i vertici L'Enel di ... anche grazie all'impennata dei prezzi dell'energia, ha fatturato ... Meloni e il potere di Descalzi. Il re dell'Eni resta, Starace no È consigliere della premier, organizza viaggi all'estero, suggerisce nomine (e spin - doctor) All'Enel invece cambierà tutto. Fuori il capo azienda Starace, in pole il ticket Donnarumma - Scaroni. ... è rimasto al vertice con RedBird e ci resterà ancora: avrà sempre tempo per il Milan anche ... il nuovo governo lo rivorrebbe in, stavolta seduto sulla poltrona più importante, quella di ...vuole tornare in Eni dopo i contratti disastrosi con ... per esempio dei big dell'energia che rinnovano i vertici L'di ... anche grazie'impennata dei prezzi dell'energia, ha fatturato ...È consigliere della premier, organizza viaggi'estero, suggerisce nomine (e spin - doctor)invece cambierà tutto. Fuori il capo azienda Starace, in pole il ticket Donnarumma -. ... Scaroni all'Enel In caso di nomina resterà presidente del Milan La Gazzetta dello Sport