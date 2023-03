Le intercettazioni dei predoni del superbonus: "Ho le fatture falsificate" (Di mercoledì 22 marzo 2023) La presunta maxi truffa da 1 miliardo e mezzo sui bonus edilizi, <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2023/03/22/news/avellino truffa sui bonus edilizi sequestrati crediti dimposta per un miliardo e 700 mila euro-12713681/">scoperta dalla procura di Asti e dalla Guardia di finanza</a>, stando alle accuse avrebbe al centro il commercialista Enrico Maria Giuffrida, 55 anni, residente a Mondragone (Caserta) con studio a Napoli nel quartiere del Vomero, e un fiscalista di origini albanesi, Robert Arapi, 37 anni, residente a Schio (Vicenza). Sarebbe stato Arapi a mettere in contatto i due impresari edili astigiani Eduard Sinani e Dashnor Lushnjari con il professionista napoletano.<br /> I quattro sono in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Asti per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, false ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 marzo 2023) La presunta maxi truffa da 1 miliardo e mezzo sui bonus edilizi, scoperta dalla procura di Asti e dalla Guardia di finanza, stando alle accuse avrebbe al centro il commercialista Enrico Maria Giuffrida, 55 anni, residente a Mondragone (Caserta) con studio a Napoli nel quartiere del Vomero, e un fiscalista di origini albanesi, Robert Arapi, 37 anni, residente a Schio (Vicenza). Sarebbe stato Arapi a mettere in contatto i due impresari edili astigiani Eduard Sinani e Dashnor Lushnjari con il professionista napoletano.

I quattro sono in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Asti per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, false ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea1926 : Sto rimpiangendo le intercettazioni ambientali dei Ciontoli nella caserma dei carabinieri... è tutto dire #chilhavisto #chilhavisters - Maurizi89669463 : RT @barbybongioanni: Report integrali ed intercettazioni dei funzionari AIFA fanno alzare il pelo anche ai pesci. Che cos'hanno fatto, Mio… - MarkHattyla : @Darionico23 @DiegoDeLucaTwit Il fatto che su 80 giocatori, 60 circa giocano in C ma sono stati ipervalutatati, non… - Alessio2345678 : RT @barbybongioanni: Report integrali ed intercettazioni dei funzionari AIFA fanno alzare il pelo anche ai pesci. Che cos'hanno fatto, Mio… - JuzCilsxx : @IDK_Italy @_Mondo84_ @SergioS92637150 @World24New Evidentemente non sei informato sulle inchieste dei numeri gonfi… -