Elezioni Comunali 2023, cosa serve a Pomezia e a Torvaianica secondo la nostra Redazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Elezioni Comunali Pomezia 2023, è iniziato il conto alla rovescia per le Amministrative. A maggio, dopo il doppio appuntamento elettorale delle politiche Nazionali e delle Regionali, si ritornerà al voto per eleggere il nuovo Sindaco di Pomezia. Considerando il quasi certo ballottaggio la città si ritroverà la nuova Giunta “operativa” – considerando i tempi burocratici delle Elezioni – non prima di giugno inoltrato; ciò comporterà, ad esempio, che la neonata Amministrazione avrà pochissimo margine per incidere sulla stagione estiva rimandando ogni tipo di pianificazione al prossimo anno. Ma al di là di questo ci saranno altre tematiche sulle quali, a nostro avviso, bisognerà mettere mano e al più presto. Vediamo quali. L’appalto rifiuti a Pomezia Impossibile non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023), è iniziato il conto alla rovescia per le Amministrative. A maggio, dopo il doppio appuntamento elettorale delle politiche Nazionali e delle Regionali, si ritornerà al voto per eleggere il nuovo Sindaco di. Considerando il quasi certo ballottaggio la città si ritroverà la nuova Giunta “operativa” – considerando i tempi burocratici delle– non prima di giugno inoltrato; ciò comporterà, ad esempio, che la neonata Amministrazione avrà pochissimo margine per incidere sulla stagione estiva rimandando ogni tipo di pianificazione al prossimo anno. Ma al di là di questo ci saranno altre tematiche sulle quali, a nostro avviso, bisognerà mettere mano e al più presto. Vediamo quali. L’appalto rifiuti aImpossibile non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Questi sono i comuni al voto a maggio. Se qualcuno della community intende dare una mano candidandosi come consigli… - ultimora_pol : #Amministrative2023 Secondo la stampa siciliana, PD e Lega avrebbero stretto un accordo per le elezioni comunali di #Trapani. @ultimora_pol - CorriereCitta : Elezioni Comunali 2023, cosa serve a Pomezia e a Torvaianica secondo la nostra Redazione - opendatasicilia : [Dataset Palermo]: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - VOTI ASSEGNATI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SEZIONE (LISTA 12) NO… - opendatasicilia : [Dataset Palermo]: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - VOTI ASSEGNATI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SEZIONE (LISTA 11) PRI… -