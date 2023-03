Amici, l'ex alunna attacca un inquilino del Gf Vip: 'Servizietti fatti pur di entrare' (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'ex alunna di Amici ha lanciato una bella frecciatina a un vippone. Arianna Gianfelici ha scritto una storia al veleno, molto pungente, facendo chiaramente capire che si rivolge a una persona che ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'exdiha lanciato una bella frecciatina a un vippone. Arianna Gianfelici ha scritto una storia al veleno, molto pungente, facendo chiaramente capire che si rivolge a una persona che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soloversacexme : #gfvip Servizietti O meo deo ?? - BITCHYFit : Alunna di Amici contro ex vippone: “Servizietti fatti pur di entrare al GF” - LizP4rker : Che poi a pensarci Anbeta non era neanche una alunna della Celentano, era in Amici 2 e la Celentano è arrivata nell… - ACeschia : Dichiarazione di Maria De Filippi oggi 11/3/2023 ad una alunna di Amici CON IL COVID NON POTREI FAR BALLARE MATTIA CON QUALCUNO ?????? -