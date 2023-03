Torino-Napoli 0-4 e Fiorentina-Lecce 1-0. Azzurri a +21 (Di domenica 19 marzo 2023) Continua il volo del Napoli verso lo scudetto. Allo stadio Grande Torino batte 4-0 i granata di Juric e vola a +21 in classifica sull'Inter impegnata stasera a San Siro contro la Juventus. Nell'altro incontro di giornata successo della Fiorentina sul Lecce per 1-0. La squadra di Spalletti domina 4-0 a Torino e si porta provvisoriamente a +21 sul 2° posto aspettando il derby di Roma e Inter-Juve. In avvio la sblocca di testa Osimhen su corner di Zielinski. Pericoloso il Toro con Vlasic e Sanabria, fermato dal palo. Raddoppia Kvaratskhelia che si procura e trasforma il rigore.Nella ripresa Osimhen fa doppietta ancora di testa (21 gol in campionato). Poker del neoentrato Ndombele. Granata ko dopo due successi di fila. Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Conference League, la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 marzo 2023) Continua il volo delverso lo scudetto. Allo stadio Grandebatte 4-0 i granata di Juric e vola a +21 in classifica sull'Inter impegnata stasera a San Siro contro la Juventus. Nell'altro incontro di giornata successo dellasulper 1-0. La squadra di Spalletti domina 4-0 ae si porta provvisoriamente a +21 sul 2° posto aspettando il derby di Roma e Inter-Juve. In avvio la sblocca di testa Osimhen su corner di Zielinski. Pericoloso il Toro con Vlasic e Sanabria, fermato dal palo. Raddoppia Kvaratskhelia che si procura e trasforma il rigore.Nella ripresa Osimhen fa doppietta ancora di testa (21 gol in campionato). Poker del neoentrato Ndombele. Granata ko dopo due successi di fila. Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Conference League, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - SerieA : ?? FT | Super Napoli a Torino nel segno dei 'soliti due' ?? #TorinoNapoli - mirkonicolino : Con quella di oggi per 4-0, per il #Napoli sono 16 vittorie (5 pareggi e 1 sola sconfitta) contro il #Torino nelle… - QSVS_Official : Poker del #Napoli al Torino e nuovo allungo in classifica per la capolista! @mimmopesce1- #Osimhen può festeggiare… - PATRIZIA953 : RT @laura_ceruti: Cori dei tifosi del Torino contro lo chef Cannavacciuolo allo stadio a Torino per tifare il suo Napoli... Vergognosi! Ma… -