MOVIOLA – Udinese-Milan, Bijol con la mano larga: rigore fischiato da Doveri al Var (Di sabato 18 marzo 2023) Episodio da MOVIOLA sul finire di primo tempo di Udinese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena gli ospiti attaccano con Rafael Leao che prova a girarsi e la palla sbatte sul braccio largo di Bijol ma l’arbitro Doveri non ravvisa nessun fallo. Ma viene richiamato al Var, rivede le immagini e fischia calcio di rigore. Nessun dubbio. Dal dischetto va Ibrahimovic che però si fa ipnotizzare da Silvestri, ma sulla ribattuta Beto era entrato prima di tutti in area e ha toccato la palla spazzandola. Dunque il rigore si ripete. Stavolta Ibrahimovic spiazza Silvestri e fa 1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Episodio dasul finire di primo tempo di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena gli ospiti attaccano con Rafael Leao che prova a girarsi e la palla sbatte sul braccio largo dima l’arbitronon ravvisa nessun fallo. Ma viene richiamato al Var, rivede le immagini e fischia calcio di. Nessun dubbio. Dal dischetto va Ibrahimovic che però si fa ipnotizzare da Silvestri, ma sulla ribattuta Beto era entrato prima di tutti in area e ha toccato la palla spazzandola. Dunque ilsi ripete. Stavolta Ibrahimovic spiazza Silvestri e fa 1-1. SportFace.

