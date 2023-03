LIVE Berrettini-Shevchenko 4-6 2-1, Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: l’azzurro è avanti senza break nel secondo set (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Controsmorzata vincente da parte del russo. 0-15 Palla corta mal calibrata da Berrettini, e Shevchenko ne approfitta infilando l’azzurro con il rovescio vincente ad incrociare. 2-2 GAME Shevchenko! Si salva il russo, che chiude il quarto gioco con uno schiaffo al volo di dritto. AD-40 Grave errore di Berrettini col dritto lungolinea. 40-40 Spinge con veemenza Shevchenko col rovescio, Berrettini non riesce a spedire il back nel campo avversario. 30-40 Doppio fallo Shevchenko, è il terzo: palla break per l’italiano. 30-30 Ancora con il passante di dritto Berrettini! 30-15 Meraviglia di Berrettini, che riesce ad infilare il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Controsmorzata vincente da parte del russo. 0-15 Palla corta mal calibrata da, ene approfitta infilandocon il rovescio vincente ad incrociare. 2-2 GAME! Si salva il russo, che chiude il quarto gioco con uno schiaffo al volo di dritto. AD-40 Grave errore dicol dritto lungolinea. 40-40 Spinge con veemenzacol rovescio,non riesce a spedire il back nel campo avversario. 30-40 Doppio fallo, è il terzo: pallaper l’italiano. 30-30 Ancora con il passante di dritto! 30-15 Meraviglia di, che riesce ad infilare il ...

