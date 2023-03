Il Cane antidroga della Polizia Locale trova sostanza stupefacente al Parco Moretti

(Di sabato 18 marzo 2023) Alcuni giorni fà, nell’ambito di un controllo finalizzato al contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti presso il, personale del Nucleo Cinofilodi Udine, coadiuvato da quelloGiudiziaria, sorprendeva due giovani intenti nel tentativo di occultare, in una zona appartata dell’area verde, con l’evidente finalità di una successiva attività di spaccio. I due giovani, uno minorenne ed uno maggiorenne, entrambi extracomunitari domiciliati presso comunità cittadine, venivano deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie, per il reato di detenzione ai fini di spaccio diin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... plenilounio : non questi due sbirri + cane infame antidroga saliti sull’autobus per un controllo sono le 18.57 stiamo tutti torna… - nonvale_vale : @quellacoibaffi Magari è un cane antidroga, e li ci vorrebbe - _stuckonmendes_ : @effepesantee Grazie cane antidroga ?? - effepesantee : @_stuckonmendes_ Ci tenevo a ringraziare anche pubblicamente il cane antidroga perché è grazie a lui che abbiamo avuto la transenna - NDroghe : 'rinvenuti circa 9 grammi di #hashish' #14marzo #rassegnastampa #droga #sicurezza #salute #proibizionismo… -

Qui il fiuto delFaro ha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che teneva in tasca circa 30 grammi di hashish, già diviso in piccoli involucri. I ...... in possesso di alcuni grammi di hashish, scoperti grazie al fiuto delLuke. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura. Durante i controlli gli agenti hanno fermato anche un 20enne ...Nel forno non c'erano i clienti, ma la droga: a trovarla, senza farsi ingannare dagli odori del cibo, è stato Ron, ildei carabinieri di Castelvetrano, che, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato un uomo di 42 anni, titolare di un bar a Campobello di ...

Gallarate, il cane antidroga Zorro debutta in città. Subito a segno ... malpensa24.it

Controlli anche nelle stazioni e nei pullman, sanzionato giovane proveniente da SAN BENEDETTO per possesso di hashish per uso personale ...Qui il fiuto del cane antidroga Faro ha consentito ai poliziotti di arrestare sul pontile di Ostia un giovane che teneva in tasca circa 30 grammi di hashish, già diviso in piccoli involucri. I ...