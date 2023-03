Covid: in Italia 188.750 vittime in tre anni 25,6 mln i contagi. Nel mondo quasi 7 milioni di morti (Di sabato 18 marzo 2023) Nella lotta contro la pandemia hanno perso la vita anche 379 medici e, secondo il sindacato Nursing Up, 90 infermieri Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023) Nella lotta contro la pandemia hanno perso la vita anche 379 medici e, secondo il sindacato Nursing Up, 90 infermieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Conosco tante storie come quella di Fatima. L'altro giorno ne parlavo con questa ragazza, anche lei da 23 anni in I… - andreabettini : Oggi è la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del #Covid. Sono quasi 190.000 le persone che hanno perso la… - Agenzia_Ansa : Oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. L'Oms: 'Il virus sta per diventare come un'influenza… - LaStampa : Covid: in Italia 188.750 vittime in tre anni 25,6 mln i contagi. Nel mondo quasi 7 milioni di morti - Zerbato_Luigi : RT @ultimora_pol: Tommaso #Foti: 'La data del 18 marzo, giornata nazionale delle vittime del Covid, è per l'Italia estremamente importante… -