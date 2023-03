In “Crociera d’arte” col Sommo Poeta | riparte il Treno di Dante

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella sua terza stagione, che si inaugura a Pasqua, l’antico convoglio che accompagna alla scoperta dell’Appennino Tosco-Romagnolo nei luoghi dell’esilio delintroduce la “nelle Città”. Dall’8 aprile, ogni weekend fino al primo novembre (con una sosta estiva), ilstorico si sposterà da Firenze a Ravenna con due crociere speciali nel weekend pasquale ed in quello del 2 giugno – Tante le opzioni tra cui scegliere: dalladi tre giorni nelle cittàdi Firenze, Brisighella, Faenza, Ravenna, Ferrara e Bologna fino alla consueta formula che prevede, in giornata, di spostarsi tra Cittàe Borghi medievali comodamente seduti tra velluti rossi e interni in legno, ma anche la possibilità del Grand tour di ...