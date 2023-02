Nokia cambia logo per la prima volta in 60 anni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Nokia ha annunciato l’intenzione di cambiare il proprio brand per lain quasi 60, con il lancio di un nuovocome parte di un a nuova strategia di crescita aggressiva. L’iconico colore blu del vecchio marchio e’ stato abbandonato per una gamma di colori a seconda dell’uso. “C’era l’associazione con gli smartphone e oggi siamo una societa’ di tecnologia aziendale”, ha detto a Reuters l’amministratore delegato Pekka Lundmark in un’intervista. Domani a Barcellona si aprira’ l’annuale Mobile World Congress (MWC) fino al 2 marzo. Dopo essere salito al vertice del gruppo finlandese per tirarlo fuori dalle difficolta’, Lundmark ha definito una strategia in tre fasi: resettare, accelerazione e bilanciamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.