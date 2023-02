La Meloni a Kiev visita i luoghi devastati dalla guerra (Di martedì 21 febbraio 2023) “Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà”. È quanto ha detto Giorgia Meloni al suo arrivo a Kiev dove, questa mattina, il premier è stato accolto dalla delegazione del governo ucraino con un mazzo di rose e da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Meloni a Kiev: “È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire” “È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire” ha aggiunto il presidente del Consiglio e, a chi le domandava se fosse emozionata ha risposto: “Sono curiosa, determinata a capire quello di cui questo popolo ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) “Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà”. È quanto ha detto Giorgiaal suo arrivo adove, questa mattina, il premier è stato accoltodelegazione del governo ucraino con un mazzo di rose e da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.: “È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire” “È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire” ha aggiunto il presidente del Consiglio e, a chi le domandava se fosse emozionata ha risposto: “Sono curiosa, determinata a capire quello di cui questo popolo ha ...

