Cremonese-Lecce 0-2 | Spal-Bari 3-4 Calcio

Leggi su noinotizie

(Di sabato 4 febbraio 2023) Reti di Baschirotto e Sttefezza per la vittoria del Lecxea Cremona. I puglissi si portano a quota 23 punti in classifica del campionato didi serie A. Vittoria in trasferta del. I biancorossi in vantaggio per tre reti a zero fino al quarto d’ora della ripresa, poi i ferraresi sono andati in gol e anche i galletto. Quindi i padroni di casa hanno siglato due reti in pochi minuti. L'articolo0-2,3-4 proviene da Noi Notizie..