Si stanno spegnendo | energia | la strage di cui nessuno parla

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nonostante produca solo l'8% dei gas serra a livello mondiale, l'Ue si è data l'ambizioso obiettivo di diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050. Una scelta che rischia di sbriciolare gran parte dell'industria europea, incalzata dalla concorrenza di Stati Uniti e Cina che si guardano bene dal sacrificare sull'altare dell'ambientalismo le proprie economie. Per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il conto per l'Italia «potrebbe superare i 650 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Per quanto importanti siano i fondi che il Pnrr dedica alla transizione energetica, sono solo il 6% del totale necessario. Quasi il 94% lo devono investire le imprese». Il cuore della strategia europea è il Green New Deal, un insieme di iniziative volte a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il piano prevede di mobilitare 1.000 miliardi di euro nei prossimi dieci ...

