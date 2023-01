Crnigoj e Wisniewski dal Venezia alla Serie A | Salernitana e Spezia firmano i due giocatori

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Con un salto di categoria, Domene Prezmyslawlasciano ile laB. Il centrocampista sloveno è stato trasferito in prestito oneroso (0,35 milioni di euro), mentre il difensore polacco ha invece firmato un contratto a titolo definitivo con loper un costo di 3 milioni di euro. Una transizione da sogno per i due, che si preparano a giocare in una lega più competitiva. Il loro arrivo è stato accolto con gioia dalle due squadre. Laha annunciato l’arrivo dicon un tweet, mentre loha sottolineato l’importanza dicome sostituto di Jakub Kiwior, recentemente ceduto all’Arsenal. Entrambi ...

Przemyslaw Wisniewski è un nuovo calciatore dello Spezia. Il club ligure ha depositato in Lega il contratto del difensore centrale polacco, ...Parecchio fermento in casa Venezia, tante le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita per i lagunari. Una mezza rivoluzione per una squadra che sta faticando tantissimo e che cerca di raddri ...