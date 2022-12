Un' ondata di missili sull' Ucraina alcuni intercettati | colpita Kiev Putin | ' L' Occidente ci ha tradito'

Agenzia ANSA

- Va avanti l'attacco russo sotto le feste. La contraerea di Kiev è riuscita a intercettare alcuni, ma diversi sono andati a bersaglio, colpendo anche obiettivi ...... Valerii Zaluzhnyi, ha riferito c he l'aeronautica è riuscita ad abbattere almeno 12 dei... parlando in russo, annunciando loro che a gennaio Putin darà il via ad una nuovadi ... Ucraina: Ondata di raid missilistici su Kiev Va avanti l'attacco russo sotto le feste. La contraerea di Kiev è riuscita a intercettare alcuni missili, ma diversi sono andati a bersaglio, colpendo anche obiettivi civili ...Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto sabato il suo ultimo discorso dell’anno, in cui ha pianto le vittime causate dall’ultima ondata di attacchi russi e ha avvertito che «nessuno al mond ...