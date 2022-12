La Gazzetta dello Sport

In 16 anninon è più tornato al San Paolo, dove, bambino, seguiva Maradona seduto sulle gambe del padre. Ilcapolista sta per affrontare l'Inter in una partita chiave. Ne parliamo con ...Non sono piaciute a Fabrizio Biasin alcune parole dette dallo scrittore napoletano Robertoalla Gazzetta. Il cronista del quotidiano Libero, noto tifoso nerazzurro, scrive su twitter ...... Saviano: "Napoli, torno allo stadio con la maglia di Kvara" Lo scrittore-giornalista, sotto scorta dal 2006: "Senza San Paolo soffro. Sto studiando come essere invisibile. Per me il georgiano è uno che ha saputo dire di no a Putin" ...L’equipaggio dell’ambulanza rischia il linciaggio dalla folla che accusava i sanitari di essere arrivati in ritardo per soccorrere una donna che si era impiccata ...