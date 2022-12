(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Benedetto XVI è statoper 45 giorniPio XI nel '91 per un ematoma intracerebrale e ha ricevuto anche la visita di Papa. A raccontarlo in esclusiva all'Adnkronos è l'ex primario di neurochirurgia del Cto, il professor Fabio Iacovino, che insieme al professor Francesco Chiappetta, all'epoca primario di neurochirurgia della, salvarono l'allora cardinale Josephdopo una disputa con i medici tedeschi che volevano operarlo a tutti i costi. Il futuro papa Benedetto XVI, spiega Iacovino, "aveva un ematoma intracerebrale occipitale sinistro di circa 3 centimetri e io con il professor Chiappetta eravamo del parere di aspettare che il sangue si riassorbisse, perché nel cervello il sangue si riassorbe. I neurochirurghi tedeschi invece volevano ...

'Il pontificato di papaha dato, insieme con Giovanni Paolo II, il pieno riconoscimento ai carismi e alle nuove comunità come dono coessenziale alla gerarchia per annunciare Gesùmondo, ...Benedetto XVI aveva 95 anni. È venuto a mancaremonastero Mater Ecclesiae, dove risiedeva dalla sua rinuncia al ministero petrino. I funerali il 5 gennaio, la salma sarà esposta in San Pietro da martedì ... Ratzinger, nel '91 Wojtyla andò a trovarlo alla clinica Pio XI dove era ricoverato L’eredità di Ratzinger è però la sua teologia, inseparabile come razionalità dal credere stesso, come ben detto nel famoso Discorso di Ratisbona del 2006. La sua forza profetica è stata anticipare la ...Mi faccio voce di tutta la Diocesi di Milano per esprimere un tributo di riconoscenza nei confronti di Benedetto XVI. La Chiesa tutta ...