Perché il Medio Oriente multi-allineato è il futuro PEZZO FREDDO NATALIZIO

Leggi su it.insideover

(Di sabato 31 dicembre 2022) A più di sessant’anni dalla nascita del Movimento dei Non Allineati (1961), la questione dell’allineamento oggi è tornata tragicamente di moda. Non solo, con 120 stati membri, il Movimento dei Non Allineati è uno dei più grandi forum internazionali al di fuori delle Nazioni Unite, ma soprattuttoi tugeopolitici degli ultimi due InsideOver.