“No | questa è la verità” Bomba su Silvia Toffanin a Sanremo | Amadeus vuota il sacco davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022)2023, la parola adesso passa ad. Un debutto quello del festival dedicato alla musica italiana che come ogni anno diventa più che chiacchierato tra conferme e indiscrezioni. Negli scorsi giorni la notizia ha tirato in ballo il nome dialla co-conduzione, proposta che la padrona di casa di Verissimo avrebbe già messo da parte. Sul ‘caso’ sarebbe intervenutoin persona per spiegare meglio come sono andate le cose.replica adopo il ‘no’ a2023. Il pubblico di fan non fa che chiedere chiarezza in merito al presunto rifiuto dellaalla co-conduzione del Festival della musica italiana. La brava presentatrice Mediaset avrebbe dovuto partecipare ...