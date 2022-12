Morte di Benedetto XVI | dal ‘debutto’ su Twitter alla lotta alla pedofilia | fino al ritiro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Papa emeritoXVI scompare proprio nel decimo anniversario di un suo gesto rivoluzionario e storico: alle 11:28 del 12 dicembre 2012, infatti, appariva il primo tweet di Joseph Ratzinger sull’account @Pontifex. “Cari amici, è con gioia che mi unisco a voi via. Grazie per la vostra generosa risposta. Vi benedico tutti di cuore“, scrivevaXVI. La prima benedizione social della storia era stata diffusa inizialmente in inglese, e successivamente sugli altri account, nove in tutto, nelle varie lingue, italiano compreso, ricevendo in pochi minuti diecimila condivisioni. Fu l’inizio di una nuova forma di comunicazione della Santa Sede, adottata da Papa Francesco che ha continuato sulla strada di Ratzinger aprendo l’account @Pontifex anche su Instagram. Fu un gesto rivoluzionario e storico, inizialmente scambiato ...

Dopo ladi PapaXVI non appare ben chiaro che cosa succederà, in quanto le sue dimissioni rappresentano un primato unico nella storia della Chiesa moderna, e purtroppo in questi anni Papa ...Nell' omelia del Te Deum del 31 dicembre 2022, Papa Francesco è apparso in pubblico per la prima volta dall'annuncio delladel suo predecessore,XVI . Lo ha fatto dedicandogli dalla Basilica di San Pietro un omaggio pregno di commozione e gratitudine. Il Te Deum di Papa Francesco e il ricordo di... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali CASTEL GANDOLFO (attualità) - Il ricordo dell'ex sindaco ilmamilio.it 'Con dolore apprendo che il Santo Padre, Benedetto XVI, è deceduto questa mattina nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.“È stato per dieci anni il volto orante della Chiesa - è intervenuto il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ...