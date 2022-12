Milly Carlucci | per lei un nuovo programma con un cantante famosissimo

(Di sabato 31 dicembre 2022) News Tv. Sembra che la Rai abbia grandi piani per: secondo alcune indiscrezioni proprio lei avrà un altroinsieme a Riccardo Cocciante. Illo abbiamo visto in sua compagnia a Ballando con le stelle nel corso della serata finale. Il celebre artista è stato il grande protagonista della puntata finale dello show di Rai 1 e sembra che lo rivedremo presto in compagnia diper condurre un’altra trasmissione, sempre targata Rai.e Riccardo Cocciante insieme per unRai “La collaborazione non finirà”, spiega il settimanale Visto che dedicato tantissime righe al famoso. Ballando con le stelle quest’anno ha chiuso con il botto, complice oltre ...

La conduttrice radiofonica di origine francesce, giunta terza classificata, è stata definita dauna vera e propria rivelazione: Gabriel Garko, Ema Stokholma e Alessandro Egger: sono ...In merito a, con la quale ci sono stati degli screzi in diretta, invece, ha detto che nemmeno lei ha mai mosso un dito per difenderla : Tornando a Mariotto , la giornalista ha ... Ballando, la frecciata di Lucarelli a Milly Carlucci: "Per lo show sono un utile errore, non sono da proteggere" Ballando con le stelle, oltre la vittoria di Luisella Costamagna: "Chi sono i veri vincitori" Questa edizione di Ballando si è conclusa, non senza aspre ...