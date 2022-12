Milan | la decisione su De Ketelaere

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’avvio difficile di stagione non ha scalfito le certezze delsu De: il belga sarà protagonista anche in futuro....

Fantacalcio ®

...Business Insider racconta un gustoso retroscena che riguarda l'attuale numero uno del, Gerry ... ma con il senno di poi capisco la', racconta Cardinale, che proprio in quell'occasione ...A Stefano Pioli è andata di traverso l'amichevole persa 3 - 0 ieri dalin casa del Psv ... Laè stata presa di comune accordo dal tecnico e dalla società. Tatarusanu e Mirante male nei test: la decisione del Milan Milan, un trio di portieri tutto nuovo Indiscrezioni circa una rivoluzione fra i pali. Sono giorni nei quali si sfoglia la margherita: Antonio Mirante o Ciprian Tatarusanu in porta nella trasferta d ...Stefano Pioli ha deciso per il cambio di programma dopo la sconfitta in amichevole. Non tanto il punteggio, stona soprattutto la prestazione.