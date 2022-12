E' morta Barbara Walters | star della tv Usa e prima donna a condurre un programma di informazione

Agenzia ANSA

Le interviste: da Nixon a ObamaWalters ha trascorso 50 anni di fronte alla telecamera, fino a quando aveva 84 anni. Nella sua carriera, l'icona americana ha intervistato le maggiori celebrità: alle sue domande hanno ...Venerdì a New York èla giornalista statunitenseWalters, nota per la sua lunga carriera nell'emittente ABC e per le sue interviste a vari personaggi politici di spicco. Aveva 93 anni. Tra le sue interviste ... Usa: morta Barbara Walters, star del piccolo schermo - Ultima Ora L'icona televisiva americana aveva 93 anni - È stata la prima donna anchor in un programma di informazione serale ...Barbara Walters, la star del piccolo schermo Usa che è stata a lungo anchor di Abc, è morta all'età di 93 anni. Lo riporta la stessa Abc. Walters è entrata in Abc News nel 1976 ed è divenuta la prima ...