Benevento | furto nel negozio di un ex consigliere comunale

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoneldi proprietà di un exdisituato in via del Pomerio. Ignoti hanno approfittato dell’orario di chiusura dell’attività commerciale rompendo il vetro della porta d’ingresso e intrufolandosi all’interno. Dalla cassa sono stati portati via circa 1.000 euro, sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

