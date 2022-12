Benedetto XVI | dalla cattedra universitaria a quella di Pietro Biografia del Papa emerito

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del Vaticano – Una vita,di Joseph Ratzinger, votata allo studio, alla scrittura, alla preghiera e, soprattutto, al bene della Chiesa. Fingioventù, quando, la fede e l’educazione della sua famiglia lo hanno preparato alla dura esperienza della dittatura di Hitler. Lo stesso Ratzinger ha ricordato di aver visto il suo parroco bastonato dai nazisti prima della celebrazione della Santa Messa e di aver conosciuto il clima di forte ostilità nei confronti della Chiesa cattolica in Germania. Eppure, nonostante questa difficile situazione, proprio in quegli anni, scoprì la bellezza e la verità della fede in Cristo. Fondamentale, in questo, è stato il ruolo della sua famiglia che ha sempre continuato a vivere una cristallina testimonianza di bontà e di speranza radicata nell’appartenenza consapevole alla Chiesa. Dopo la guerra si è ...