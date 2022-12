Basta | sei un | insulti sull' Antico Vinaio La risposta di Mazzanti è monumentale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tommaso, titolare della famosissima catena di schiacciate, "L'", è finito in mezzo a una ingiustificata bufera social solo per aver mostrato su Instagram il suo ultimo acquisto una Lamborghini Urus che costa da listino 230mila euro. "A 21 anni ho comprato la mia prima macchina . Era una Ford Fiesta Bianca . Mi ricordo ancora che feci le rate per 4 anni a circa 300 euro al mese per comprarmela .Quando sono andato a firmare ero felice come un bambino perché mi ero tolto una bella soddisfazione , era la mia prima macchina . Il primo anno che stavo con mia moglie avevo ancora la mitica Fiestina . Oggi dopo 13 anni sono nuovamente felice come un bambino . Perché mi sono tolto una gran bella soddisfazione . Però questa volta è ancora più bella perché mai in vita mia avrei pensato di potermi regalare una macchina così. ...