“Atene rischia” Perché la Turchia punta ancora la Grecia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tornano ad alzarsi i toni tra. Le ultime minacce di Recep Tayyip Erdogan, che aveva avvertitosulla possibilità di essere colpita dai missili turchi, non sono state un episodio circoscritto a Samsun. Dopo che alcuni media ellenici avevano paventato l’ipotesi di un ampliamenti delle acque territoriali greche di ulteriori 12 miglia InsideOver.

Basket Magazine

... l'Armenia che appare debole e anche politicamente isolata,di perdere tutto nel prossimo ... La Grecia è preoccupata perch il razzo Tayfun sviluppato dalla Turchia potrebbe colpire anche, ...... che nella stagione successiva si infortuna in Grecia sul campo dell'AEKe gli lascia i ... 'Migliora la reattività', assicura Ciprian, ma a Maldini e Massara questodi non bastare. BM Anteprima EL/ Ribolle l'Oaka per il derby di Atene, la Virtus ... Il 2022 della Turchia è coinciso con uno stallo nelle relazioni con l'Ue, alti e bassi con gli Stati Uniti e tensione alle stelle con la Grecia. Erdogan contesta l'accoglienza dell'Europa ai separatis ...A Istanbul a sostegno del primo cittadino volano i sindaci Bakoyannis di Atene, Belit Onay di Hannover e Dario Nardella di Firenze, che è anche presidente di Eurocities: "Battaglia di democrazia. Le i ...