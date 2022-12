Antonella Fiordelisi | il suo ex Gianluca al GF Vip 7? Parla lui

Isa e Chia

Ci risiamo,e Edoardo Donnamaria hanno discusso per l'ennesima volta (ormai non si contano nemmeno più le litigate). I due si sono allontanati e adesso fanno parte di schieramenti opposti ...La venezuelana accusa la schermitrice di voler mettere zizzania nel suo rapporto con l'amica Nella casa del 'Grande Fratello Vip' lite furiosa tra Oriana Marzoli,e Sarah Altobello . Quest'ultima riferisce all'amica venezuelana ciò che la schermitrice le ha detto sul suo conto e questo genera scintille tra le due. Dopo una accesa ... Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si lasciano di nuovo Sebbene la loro relazione sia finita da diversi anni, Francesco Chiofalo è ancora un fiume in piena contro Antonella Fiordelisi. Di recente, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione è intervenuto a ...Dana Saber "sbugiarda" gli autori del GF Vip "Mi hanno consigliato di provarci con lui", la confidenza ad Antonella Fiordelisi.