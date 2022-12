Amianto | dove si nasconde

(Di sabato 31 dicembre 2022) Vietato dal 1992, questo materiale è ancora largamente presente, in Italia, in edifici e fabbricati. E il censimento ufficiale dei siti «a rischio», che ne conteggia 108 mila, è incompleto. I luoghismaltirlo sono troppo pochi, mentre i piani di bonifica vanno a rilento, spesso a causa di costi elevati e incertezze burocratiche. L’è insidioso. Colpisce quando è «perturbato», durante ristrutturazioni o terremoti, o quando si deteriora nel tempo. Le sue fibre rilasciate nell’aria, se inalate, possono uccidere: restano in incubazione nei polmoni, per manifestarsi anche a distanza di 30-40 anni in forma di tumori. Anche se il suo impiego in tutte le forme d’uso è stato vietato nel 1992, è ancora presente in fabbricati residenziali, edifici pubblici (scuole, asili, ospedali, luoghi amministrativi), siti industriali costruiti tra gli anni ...

