Ultime Notizie – Capodanno 2023 | a Roma botti vietati | l’ordinanza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Anienteper il. Anche quest’anno infatti sarà vietato l’uso di fuochi d’artificio, razzi, petardi e materiale esplodente di altro tipo in occasione dei tradizionali festeggiamenti di fine anno, ad eccezione degli spettacoli pirotecnici svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto, si legge in una nota, disposto con Ordinanza del Sindaco n.208 del 29 dicembre, sarà in vigore dalle ore 01 del 31 dicembre 2022 alle ore 24.00 del 6 gennaio. “Si tratta di una misura necessaria per garantire l’incolumità fisica delle persone, con particolare riguardo ai minori, nonché la tutela della pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico e privato – commenta Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale – ...