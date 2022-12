Ucraina | ambasciatore a Roma | “2022 anno più difficile | grati a Italia per sostegno”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Quest’, senza esagerare, è diventato l’piùnella storia moderna d’. La guerra brutale e sanguinosa che la Russia ha portato nella nostra terra è diventata una provaper tutti noi, ma anche per l’Europa e tutto il mondo occidentale”. E’ Yaroslav Melnyk,d’in, a sottolinearlo in un’intervista all’Adnkronos. “Un genocidio -osserva- chiaramente pianificato del popolo ucraino, bombardamenti quotidiani di pacifiche città ucraine, distruzione mirata delle infrastrutture energetiche in inverno, spostamenti forzati dei bambini ucraini verso il territorio della Federazione Russa, torture, sparatorie di massa, stupri, saccheggi … E questo è un elenco incompleto dei crimini di guerra ...

