Corriere dello Sport

Prima lunga vacanza al caldo per FrancescoBocchi . Mentre Ilary Blasi è in vacanza in Thailandia con il nuovo compagno Bastian, l'ex capitano della Roma, con i figli e la fidanzata, è volato a Miami da Fiumicino. Poi, dopo un ...Dagonews ferdinando mezzelani 25 Chi è stato a fare la prima foto della love story traBocchi L'eroe del Dago - scoop è Ferdinando Mezzelani che racconta come è nato lo scatto che ha aperto 'il romanzo delle corna' tra ... Totti e Noemi in partenza: ecco la meta per la prima lunga vacanza di coppia Lo storico capitano della Roma con i figli e la fidanzata trascorrerà il capodanno al caldo e ha preso un aereo stamattina da Fiumicino con i ragazzi ...Cristian Totti come papà Francesco. Il primogenito dell'ormai ex coppia Totti - Ilary è sempre più innamorato. E, come il padre, ormai non si nasconde più neanche ...