The Witcher | Blood Origin | svelato un sorprendente collegamento tra Geralt e Ciri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La serie prequel di The, haun importante etra, grandi protagonisti dello show targato Netflix. Nei giorni scorsi è arrivato su Netflix The, miniserie prequel dello show con protagonista Henry Cavill (che a partire dalla quarta stagione sarà rimpiazzato da Liam Hemsworth). Pur essendo ambientata oltre 1000 anni prima degli eventi narrati in The, nello show prequel sono stati scovati dei collegamenti importanti con la timeline principale. Uno di questi è iltra, protagonisti di The. ...

Everyeye Videogiochi

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O'Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (3: Wild Hunt), Kyle Soller ...Cosa guardare in tv durante le feste Da ': Blood Origin' a 'Tulsa King' con Stallone a Emily in Paris, ecco le serie da vedere sprofondati sul divano.: Blood Origin (Netflix): Blood Origin è ambientata nell'... The Witcher, il doppiatore di Geralt critica la serie tv: 'Troppo distante dai giochi' Lo showrunner di The Witcher Blood Origin ha accennato a possibili altri spin off della serie fantasy di Netflix.Doug Cockle non apprezza la direzione presa dalla serie Netflix, e commenta anche l'addio di Henry Cavill dopo la terza stagione.