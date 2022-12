La Gazzetta dello Sport

Tra i titolari è l'unico a salvarsi. All'inizio fatica anche lui a proteggere palla e far salire i compagni, ma sulla trequarti è quello con le idee più chiare. Soprattutto, è quello che ci mette l'...Un altro flop nelle amichevoli invernali per il, che cade in casa del PSV Eindhoven subendo un perentorio 3 - 0. Non hanno funzionato gli esperimenti di mister Pioli , che ha puntato in particolare su Rebic come punta e la coppia De ... Milan, top e flop: si salva Saelemaekers, per Adli e De Ketelaere occasione sprecata. E Leao... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...