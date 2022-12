Maria De Filippi dura contro Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri | ”Personaggi”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La registrazione di ieri, 29 Dicembre 2022, a Uomini e Donne è stata molto movimentata. Ci sono stati rapporti che si chiudono e altri che si sono improvvisamente riaperti. La conduttriceDeha preso una posizione netta nei confronti di alcuni protagonisti del Trono Over. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Le paroleGrazie alle dichiarazioni del giornalista Lorenzo Pugnaloni fatte nel suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, abbiamo scoperto cheDenel corso della registrazione di ieri hamente rimproverato alcuni protagonisti del Trono Over.ieri ad Uomini e Donne si è trovato al centro dello studio per il ...

Biccy

L'avventura di Pinuccia nello studio di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi, dopo uno scontro spietato con Alessandro Rausa e il duro rimprovero diDe, che ha invitato la dama a prendersi una pausa dalla trasmissione. Nelle nuove puntate del dating show di Canale 5 assisteremo al ritorno di Pinuccia Ecco le Anticipazioni . Uomini ...Riccardo Guarnieri un protagonista del dating show condotto daDe, si è raccontato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine . Il cavaliere non ha nascosto che in occasione delle festività natalizie vorrebbe stupire Gloria Nicoletti , la dama che ha ... Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici e Maria De Filippi: l'indiscrezione Nel corso della registrazione di ieri, De Filippi ha dato una lezione a due volti del Trono Over e ha riaccolto in studio una coppia ...Chi è Giulia Stabile e perché è diventata famosa Clicca qui per conoscere tutti i dettagli sulla sua vita privata.