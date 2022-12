Luca Onestini e Oriana sparlano in spagnolo di Nikita

Fanpage.it

Daniele Dal Moro ha sbottato contro Oriana Marzoli , tornando ad accusarla di essere falsa e di averlo usato dopo aver visto la complicità tra le venezuelana e. L'ex tronista, poi, se l'...Da Giaele ad Alberto e, l'ex di Belen ha dato il meglio durante il confronto con Patty Lipstick scesa in campo per difendere De Pisis. 'Patrizia, te parli dalla mattina alla serata da ... Soleil litiga con Gianmarco Onestini per Luca, interviene Alex Belli: Mi sto gustando il dissing Data la momentanea assenza di Sonia Bruganelli, a sostituirla nel ruolo di opinionista del GF Vip è stata Soleil Sorge. L'ex gieffina ha ovviamente ...Sta facendo discutere tantissimo i telespettatori del Grande Fratello Vip quello che si è visto nella serata di ieri ad opera di Oriana Marzoli e Luca Onestini. Gf Vip, ...