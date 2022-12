La Juventus sbatte contro lo Standard Liegi | allo Stadium è 1-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Soltanto un pareggio per lanell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato di Serie A:lofinicse 1-1. I bianconeri, ancora non con la formazione ideale, sono costretti a scendere in campo senza: i finalisti del Mondiale, Rabiot, Di Maria e Paredes, i lungodegenti Chiesa, De Sciglio e Vlahovic, più i vari freschi infortunati, Cuadrado e Bonucci. Bianconeri che partono forti, ma ad andare in vantaggio alla mezz’ora sono gli ospiti, con un autogol di Danilo. Miretti stampa anche un palo, ma il primo tempo si chiude 0-1 per i belgi. Nella seconda frazione, su calcio di rigore, Soulé trova il gol del definitivo pareggio. Tante poi le sostituzione, con praticamente la squadra U23 in campo tranne un paio di eccezzioni in difesa. Buone sensazioni, ma ancora poca concretezza per i ...