Influenza | oltre 6 milioni di casi in Italia Pregliasco | «Stiamo scavallando il picco»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Con6.1die ancora quasi metà della stagione da affrontare, l’di quest’anno potrebbe contagiare fino a 10dini. Ma la buona notizia è che potremmo aver appena superato il. Nel suo bollettino settimanale, il Rapporto InfluNet segnala che istimati sono circa 772mila, con l’incidenza in calo in tutte le fasce di età e maggiormente in quelle pediatriche. «I dati confermano cheil, ma ci sono ancora diverse regioni con una ampia diffusione», ha detto ad Adnkronos Salute Fabrizio, «è stata una stagione anticipata ma davvero di intensità notevole – 13ogni mille assistiti questa ...

Open

...decessi in Cina dal primo dicembre potrebbero aver raggiunto quota 100 mila per un totale di... prima fra tutte l', e alla possibile circolazione di nuove varianti di Sars - CoV - 2, ......fare fronte all'aumento della domanda di assistenza per il contemporaneo dilagare dell'... solo 36 sequenze rilevate nell'ultima survey (su1.500 totali), 2 in meno della precedente ... Influenza, oltre 6 milioni di casi in Italia. Pregliasco: «Stiamo ... Il boom di contagi potrebbero colpire produzione e catene di approvvigionamento ma dopo i primi sei mesi stimoleranno la crescita del 2023. Più forti yuan e borsa di Hong Kong ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Nuova circolare, Schillaci: con più casi potremmo consigliare mascherine LIVE ...