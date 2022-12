Il Paradiso delle Signore 7 | chi è Palma Rizzo Valentina Tomada?

Tv Sorrisi e Canzoni

Primo appuntamento dell'anno nuovo con la stagione 7 di IlSignore , che continuerà ad andare in onda almeno fino alla fine di marzo. L'entrata in scena di Tancredi , con tutto ciò che questo ha comportato nel rapporto di Vittorio e Matilde , ...... ma alla fine hanno scelto il totale relax in un veroterrestre. Le foto per i social - ... Dopo la cerimonia nella chiesa di San Zaccaria, la festa è proseguita sull'IsolaRose in un ... Flavio Parenti è Tancredi in “Il Paradiso delle Signore” Molfetta saluta il 2022 a suon di musica con il “Concerto delle emozioni” in piazza Paradiso. Musica e divertimento già dalle 19.30 e fino all’arrivo del primo dell’anno. Sul palco si alterneranno la ...Ne Il Paradiso delle Signore, chi è Mario Oradei Ne Il Paradiso delle Signore Mario Oradei è interpretato da Piero Cardano.