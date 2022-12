Ex Ilva | sindacati | sciopero di 32 ore dalle 23 del 10 gennaio contro decreto Cdm

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'extorna a protestare. Le segreterie territoriali di Fiom, Uilm e Usb di Taranto, unitamente alle Rappresentanze sindacali unitarie di Acciaierie d'Italia, hanno confermato la mobilitazione a Roma dell'11con gli enti locali e hanno annunciato unodi 32 oreore 23 del 10alle 7 del 12l'ultimoapprovato ieri in serata dal Consiglio dei ministri recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".che conferma, sottolineano i, "la volontà di erogare i 680 milioni, già stanziati, in modalità finanziamento soci, ripristinando vergognosamente perfino lo scudo penale ai gestori del sito".

