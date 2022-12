Cielo nuvoloso per l’ultimo week end dell’anno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022)fine settimana del 2022 si caratterizza per une moltoe con qualche lieve pioggia. Le temperature sono stabili. Ecco le previsioni del tempo a cura di Stefano Nava del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 30 dicembre 2022 Tempo Previsto: coperto o moltoper nubi basse su tutta la regione e per tutto il giorno con possibili limitate aperture più probabili sui rilievi alpini. Pioviggini o piogge deboli sparse al mattino un pò ovunque, in esaurimento dal pomeriggio. Nella sera-notte asciutto ovunque. Limite della neve al di sopra dei 1200-1400 metri al mattino.Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 5°/8°C. Massime in pianura stazionarie e comprese tra 7°/10°C.Venti: in pianura ed in montagna deboli tra ovest e sud-ovest. Sabato 31 dicembre ...