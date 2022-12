Cena sociale e tempo di bilanci per la Scuderia Fulvio Norelli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I soci e gli amici del Moto Club, come da tradizione, si riuniranno asabato 14 gennaio prossimo, data coincidente col 56° anniversario di fondazione del sodalizio, per festeggiare non soltanto i successi sportivi ma anche per scambiarsi le impressioni sulla lunga stagione agonistica appena conclusa con brillanti risultati nei campionati fuoristrada enduro e epoca, nazionali, regionali, al Trofeo Mondiale Vintage del Portogallo e anche nella velocità in pista. Prima dei risultati agonistici è doveroso ricordare il grande impegno profuso dallanell’organizzazione della 16ª edizione della Valli Bergamasche Revival – Trofeo Gino Reguzzi internazionale, preparata in soli sei mesi, con partenza e arrivo a Bergamo alta sul prato della Fara – ...